Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні сфери та надає нові можливості.

Робота для пенсіонерів у Харкові пропонує кілька варіантів зайнятості на різних підприємствах міста, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії оприлюднені на порталі work.ua, де можна ознайомитися з умовами та вимогами роботодавців.

Так, ХЛ №2 шукає прибиральницю для обслуговування службових приміщень. Заробітна плата становить 8 000 гривень. Адреса роботи — вулиця Харківських Дивізій, 8. Кандидатами можуть бути пенсіонери, студенти або люди з інвалідністю. Робота організована за графіком, можливе виконання завдань у змінному режимі або неповний день.

Працівникам надають миючі засоби, необхідне обладнання та інструктаж із безпеки. Основні обов’язки включають миття підлог, стін, меблів, вікон і дверей, санвузлів, дзеркал та підтримку чистоти під час заходів.

Компанія «Нова пошта» запрошує на посаду двірника у районі Центрального ринку. Пропонована зарплата — від 10 000 до 11 000 гривень, з офіційним оформленням, лікарняними, оплачуваними відпустками та медичним страхуванням. Роботодавець очікує охайний зовнішній вигляд, знання методів прибирання та засобів догляду. До обов’язків належить прибирання офісних і службових приміщень, зон загального користування, виніс сміття та провітрювання приміщень.

У Києві мережа NOVUS шукає кухаря з оплатою від 22 100 до 25 800 гривень. Вакансія доступна для пенсіонерів, студентів та людей з інвалідністю. Працівники готують страви, контролюють терміни придатності, оформлюють продукцію, дотримуються чистоти та працюють з обладнанням. Графік — 7/7 з 7:00 до 19:00.

Отже, робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні сфери — логістику, торгівлю та харчову галузь, надаючи можливості для зайнятості з гнучкими умовами та різним рівнем оплати, що дозволяє літнім людям залишатися активними та підтримувати власний бюджет.

