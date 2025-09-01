Работа для пенсионеров в Харькове охватывает разные сферы и предоставляет новые возможности.

Работа для пенсионеров в Харькове предлагает несколько вариантов занятости на разных предприятиях города, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии опубликованы на портале work.ua , где можно ознакомиться с условиями и требованиями работодателей.

Так, ХЛ №2 ищет уборщицу для обслуживания служебных помещений. Заработная плата составляет 8000 гривен. Адрес работы – улица Харьковских Дивизий, 8. Кандидатами могут быть пенсионеры, студенты или люди с инвалидностью. Работа организована по графику, возможно выполнение заданий в сменном режиме или неполный день.

Работникам предоставляют моющие средства, необходимое оборудование и инструктаж по безопасности. Основные обязанности включают мытье полов, стен, мебели, окон и дверей, санузлов, зеркал и поддержание чистоты во время мероприятий.

Компания "Новая почта" приглашает на должность дворника в районе Центрального рынка. Предлагаемая зарплата – от 10 000 до 11 000 гривен, с официальным оформлением, больничными, оплачиваемыми отпусками и медицинским страхованием. Работодатель ожидает опрятный внешний вид, знание методов уборки и средств ухода. К обязанностям относится уборка офисных и служебных помещений, зон общего пользования, вынос мусора и проветривание помещений.

В Киеве сеть NOVUS ищет повара с оплатой от 22100 до 25800 гривен. Вакансия доступна для пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью. Работники готовят блюда, контролируют сроки годности, оформляют продукцию, соблюдают чистоту и работают с оборудованием. График - 7/7 с 7:00 до 19:00.

Итак, работа для пенсионеров в Харькове охватывает разные сферы — логистику, торговлю и пищевую отрасль, предоставляя возможности для занятости с гибкими условиями и разным уровнем оплаты, что позволяет пожилым людям оставаться активными и поддерживать собственный бюджет.

