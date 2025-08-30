Обмеження руху у Вінниці вводять на перехресті вулиць Академіка Янгеля та Варшавської через будівництво багатоквартирного будинку, повідомляє Politeka.

За інформацією Вінницької міської ради, вони діятимуть з 1 вересня 2025 року по 31 серпня 2026 року.

У міській раді уточнили, що обмеження запроваджуються на час роботи будівельної техніки. Це необхідно, щоб уникнути перешкод для водіїв та забезпечити безпеку пішоходів і працівників на об’єкті.

Для пішоходів передбачений тимчасовий маршрут, який дозволить організовано пересуватися у районі робіт. При цьому спеціальний транспорт – швидка допомога, пожежні машини та поліція – матиме безперешкодний проїзд.

Комунальне підприємство відповідає за встановлення дорожніх знаків і технічних засобів регулювання руху, щоб організація руху залишалася контрольованою та безпечною під час будівництва.

Навколо будівельного майданчика буде змонтована захисно-охоронна огорожа відповідно до схеми, погодженої з патрульною поліцією. Це забезпечить контрольовану територію та безпеку для всіх.

Жителям наголошують, що обмеження є тимчасовими та необхідні для безпечного функціонування перехрестя і роботи будівельної техніки. Водії та пішоходи повинні дотримуватися встановлених правил і користуватися організованими маршрутами.

Отже, протягом року на перехресті буде забезпечено безпечне пересування як транспорту, так і осіб, що йдуться пішки. А всі необхідні заходи для регулювання пересування та охорони будівельного об’єкта будуть дотримані.

Тож водіям і пішоходам варто враховувати обмеження руху у Вінниці протягом зазначеного періоду та користуватися організованими маршрутами.

