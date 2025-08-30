Жителям следует учитывать ограничение движения в Виннице в течение указанного периода и пользоваться организованными маршрутами.

Ограничение движения в Виннице вводится на перекрестке улиц Академика Янгеля и Варшавской из-за строительства многоквартирного дома, сообщает Politeka.

По информации Винницкого городского совета , они будут действовать с 1 сентября 2025 по 31 августа 2026 года.

В городском совете уточнили, что ограничения вводятся на время работы строительной техники. Это необходимо, чтобы избежать препятствий водителям и обеспечить безопасность пешеходов и работников на объекте.

Для пешеходов предусмотрен временный маршрут, который позволит организованно передвигаться по району работ. При этом специальный транспорт – скорая помощь, пожарные машины и полиция – будут иметь беспрепятственный проезд.

Коммунальное предприятие отвечает за установление дорожных знаков и технических средств регулирования движения, чтобы организация движения оставалась контролируемой и безопасной при строительстве.

Вокруг строительной площадки будет смонтировано защитно-охранное ограждение в соответствии со схемой, согласованной с патрульной полицией. Это обеспечит контролируемую территорию и безопасность для всех.

Жителям отмечают, что ограничения являются временными и необходимыми для безопасного функционирования перекрестка и работы строительной техники. Водители и пешеходы должны соблюдать установленные правила и пользоваться организованными маршрутами.

Следовательно, в течение года на перекрестке будет обеспечено безопасное передвижение как транспорта, так и идущих пешком лиц. Все необходимые меры для регулирования передвижения и охраны строительного объекта будут соблюдены.

Поэтому водителям и пешеходам следует учитывать ограничение движения в Виннице в течение указанного периода и пользоваться организованными маршрутами.

