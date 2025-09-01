Нову систему оплати проїзду у Кропивницькому готується до впровадження, повідомляє Politeka.

Міська влада обговорювала ідею електронних розрахунків у громадському транспорті тривалий час. На офіційному порталі міськради опубліковано проєкт відповідного рішення та оголошено громадські обговорення, щоб залучити мешканців до обговорення ключових аспектів запуску.

Електронний квиток дозволяє оплачувати проїзд без використання готівки. Для цього можна скористатися банківською карткою, мобільним застосунком або віртуальним гаманцем. Спеціальний валідатор фіксує внесок та підтверджує успішну оплату. Міська рада зазначила, що ще до повномасштабного вторгнення місто було технічно готове до запуску нового сервісу. Війна та перебої з електропостачанням і інтернетом відтермінували реалізацію, проте зараз умови стабілізувалися, і місто повертається до впровадження безготівкових розрахунків.

Проєкт передбачає різні варіанти тарифів: на певну кількість поїздок, абонементи на тиждень, місяць або рік, «вільний гаманець» із поповненням рахунку, пільговий пакет із лімітами до двох поїздок на день і 60 на місяць, а також разові поїздки. Придбати або поповнити електронний квиток можна через спеціальні термінали, офіси оператора або онлайн на сайті. Для зручності пасажирів залишиться можливість купівлі звичайного паперового квитка у водія чи кондуктора.

Монтаж та обслуговування валідаторів здійснюватиме компанія-оператор, обрана за конкурсом. Вона також відкриє цілодобовий контакт-центр для консультацій пасажирів щодо безготівкових розрахунків. Нова система оплати проїзду у Кропивницькому має зробити поїздки зручнішими, швидшими та більш прозорими для мешканців і гостей міста, забезпечуючи сучасний сервіс та ефективність оплати за транспортні послуги.

Джерело: ugorod.kr.ua.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: де пропонують притулок і не тільки.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: до якого стрибка цін готуватися покупцям.

Як повідомляла Politeka, Робота для переселенців в Запоріжжі: які вакансії та зарплату пропонують для ВПО.