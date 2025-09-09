Тому мешканцям варто уважно слідкувати за пропозицією на ринку через можливий дефіцит продуктів у Київській області цього сезону.

Дефіцит продуктів у Київській області цього року викликає занепокоєння через зміни у врожайності овочів, фруктів та ягід, повідомляє Politeka.

Уряд очікував значно кращі результати по зернових, олійних та плодових культурах, формуючи оптимістичні економічні прогнози на 2025 рік. Однак Український клуб аграрного бізнесу переглянув очікування щодо збору овочів, фруктів і ягід.

За даними УКАБ, очікується збір 7,6 млн т овочів (+11,5%), 19,4 млн т картоплі (+10,7%), та 1,8 млн т плодово-ягідних культур (-12,4%). Експерти зазначають, що ці показники перевищують минулорічні, коли через дефіцит ціни значно зросли. Водночас виробники насіннєвої картоплі прогнозують зниження врожаю на 25–30% у зв'язку з весняними заморозками та нестабільну погоду липня, особливо у Київській та південних областях.

Різні оцінки ринку пов’язані з тим, що 90% картоплі виробляється малими господарствами та на присадибних ділянках, дані яких не завжди потрапляють у офіційну статистику. Аналітик Максим Гопка додає, що площі під картоплею поступово зменшуються через кліматичні та агрономічні фактори, що впливає на загальний збір.

Ситуація з овочами більш оптимістична. Пропозиція капусти, буряка, моркви та цибулі на ринку збільшується, а ціни на деякі культури вже нижчі, ніж торік. Фрукти постраждали від заморозків: втрачено 10% обліпихи, ожина відстає у розвитку, перші ягоди лише починають збирати. Персики також зазнали втрат, тому нині 90% фруктів на ринку імпортні, повідомляє Green Technology.

Особливу увагу приділяють яблукам. Торішній врожай вистачив лише до нового року у зв'язку з нестачею сховищ, що підняло ціну до понад 100 грн/кг. За словами координатора проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександра Хорева, цьогорічний врожай може стабілізувати вартість. Велику роль у формуванні цін відіграватиме серпнева погода, адже надмірна спека може вплинути на загальний обсяг збору.

Джерело: Громадське

