Поэтому жителям следует внимательно следить за предложением на рынке из-за возможного дефицита продуктов в Киевской области в этом сезоне.

Дефицит продуктов в Киевской области в этом году вызывает беспокойство из-за изменений в урожайности овощей, фруктов и ягод, сообщает Politeka.

Правительство ожидало значительно лучших результатов по зерновым, масляным и плодовым культурам, формируя оптимистичные экономические прогнозы на 2025 год. Однако Украинский клуб аграрного бизнеса пересмотрел ожидания сбора овощей, фруктов и ягод.

По данным УКАБ, ожидается сбор 7,6 млн т овощей (+11,5%), 19,4 млн т картофеля (+10,7%) и 1,8 млн т плодово-ягодных культур (-12,4%). Эксперты отмечают, что эти показатели превышают прошлогодние, когда из-за дефицита цены значительно выросли. В то же время, производители семенного картофеля прогнозируют снижение урожая на 25–30% в связи с весенними заморозками и нестабильную погоду июля, особенно в Киевской и южных областях.

Различные оценки рынка соединены с тем, что 90% картофеля делается малыми хозяйствами и на приусадебных участках, данные которых не постоянно попадают в официальную статистику. Аналитик Максим Гопка добавляет, что площади под картофелем постепенно уменьшаются из-за климатических и агрономических факторов, что влияет на общий сбор.

Ситуация с овощами более оптимистичная. Предложение капусты, свеклы, моркови и лука на рынке увеличивается, а цены на некоторые культуры уже ниже, чем в прошлом. Фрукты пострадали от заморозков: потеряно 10% облепихи, ежевика отстает в развитии, первые ягоды только начинают собирать. Персики также понесли потери, поэтому сейчас 90% фруктов на рынке импортные, сообщает Green Technology.

Особое внимание уделяют яблокам. Урожай прошлого года хватил лишь до нового года в связи с нехваткой хранилищ, что подняло цену до более 100 грн/кг. По словам координатора проекта EastFruit Weekly Ukraine Александра Хорева, урожай этого года может стабилизировать стоимость. Большую роль в формировании цен будет играть августовская погода, ведь чрезмерная жара может повлиять на общий объем сбора.

Источник: Громадське

