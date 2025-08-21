Українські економісти й аграрії уважно стежать за врожайністю у 2025 році і згадують про ймовірний дефіцит овочів у Дніпропетровській області.

Дефіцит овочів у Дніпропетровській області уже зараз викликає серйозні побоювання, адже попередні прогнози виглядали значно оптимістичніше, повідомляє Politeka.

Влада розраховувала на хороший урожай і будувала економічні сценарії з урахуванням цього, однак реальність виявилася складнішою.

Фахівці наголошують, що дефіцит овочів у Дніпропетровській області напряму пов’язаний із погодними умовами та низкою агрономічних чинників. Український клуб аграрного бізнесу переглянув свої очікування і заявив, що показники врожаю цієї продукції, фруктів та ягід будуть неоднорідними.

Наприклад, цьогоріч прогнозується зростання виробництва картоплі, однак плодово-ягідний сектор покаже зниження. Частина експертів не поділяє надмірного оптимізму. Виробники насіннєвої картоплі попереджають, що весняні заморозки та проблеми з погодою влітку призведуть до зменшення продукції на чверть або навіть більше.

Особливо відчутні втрати у південних регіонах та на Київщині. Складність полягає в тому, що більшість картоплі вирощують дрібні фермери, тому офіційна статистика не завжди показує реальний стан речей.

Аналітики нагадують, що площі під картоплю поступово скорочуються. Це пов’язано зі зміною клімату та низкою агротехнічних факторів. Попри це, ситуація не обовʼязкво призведе до дефіциту овочів у Дніпропетровській області.

У цьому сезоні врожаї основних культур борщового набору виглядають досить добрими. Морква, капуста, буряк та цибуля вже збільшують свою присутність на ринку, що сприяє зниженню цін.

Прогнози щодо подальшого розвитку подій напряму залежать від серпневої погоди, наголошують фахівці аграрного сектору. Якщо вона виявиться занадто спекотною, кількість зібраної продукції може знову постраждати.

Джерело: hromadske.

