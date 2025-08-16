Обмеження руху в Дніпрі тимчасово вплинуть на пересування транспорту, тож місцевим мешканцям варто це врахувати.

У Дніпрі у серпні вводяться тимчасові обмеження руху, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради, жителям міста варто врахувати обмеження руху в Дніпрі, адже кілька ділянок центральних вулиць будуть закриті для автомобілів та частково для громадського транспорту.

23 серпня з 09:00 до 16:00 проїзд на вулиці Січових стрільців буде тимчасово припинено на ділянці від Святослава Хороброго до Вартових Неба. Обмеження руху в Дніпрі запроваджують для проведення робіт з видалення аварійних дерев.

Крім цього, в облцентрі з 9 серпня перекрили проїзну частину на Князя Володимира Великого. Це пов’язано з ремонтом мережі зливової каналізації, і орієнтовний термін перекриття триватиме до кінця 2025 року. Під час робіт громадський транспорт зазнає змін.

Тролейбусні маршрути №2 та №12 об’єднані у тимчасовий маршрут "ж/м Парус – ж/м Перемога (пров. Добровольців)". Тролейбуси №7, №14, №17, №20, а також автобус №38 скорочують маршрут до вулиці Князя Володимира Великого з кінцевою зупинкою на "Мост-Сіті центр".

Кінцеві зупинки автобусів №23, №57А та №88 тепер будуть на площі Успенській, а кінцева для №120 перенесена на Володимира Мономаха поруч із кінцевою №121. У напрямку ж/м Перемога автобуси курсуватимуть за зміненою схемою: Володимира Мономаха – проспект Дмитра Яворницького – Воскресенська – Січеславська Набережна.

№121 у напрямку ж/м Парус об’їжджатиме перекриту ділянку через Володимира Мономаха та рухатиметься далі по проспекту Дмитра Яворницького, Юліуша Словацького та Січеславській Набережній. Для зручності пасажирів тимчасову зупинку громадського транспорту організують поблизу будинку №29 на Січеславській Набережній.

