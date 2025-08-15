Місцевим мешканцям варто знати про підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області відбулося у Лозівській громаді, овідомляє Politeka.

Про те, що запроваджено нову ціну на воду для бюджетних установ та інших споживачів, проінформували у Телеграм-каналі Лозівської міськради.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області передбачає, що кубічний метр води тепер коштує 60 гривень 70 копійок. При цьому, для звичайних мешканців громади вартість залишається незмінною.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області відбулося через зростання закупної вартості води, яку постачає КП "Харківводоканал". Керівник "Лозоваводосервісу" Олександр Марченко пояснив, що нова ціна від "Харківводоканалу" складає 17 гривень 66 копійок за кубічний метр.

Через це підприємство щомісяця несе додаткові витрати майже в 800 тисяч. Щоб уникнути збитків, розцінки для бюджетних установ і інших споживачів довелося переглянути. При цьому, абонплата та вартість водовідведення залишилися без змін.

Різницю в розцінках, як і раніше, планують компенсувати з бюджету громади. Така сама ситуація спостерігається на КП "Тепловодосервіс", де вартість для населення також не зросте, а підприємство звертатиметься за компенсацією до бюджету.

Окрім цього, у Височанській громаді з квітня теж почали діяти нові розцінки на ЖКП. Централізоване водопостачання для споживачів тут коштує 52 грн, а водовідведення 38.56 грн. Причиною перегляду стало зростання витрат на електроенергію, оплату праці та зношеність водопровідних і каналізаційних мереж.

