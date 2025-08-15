Местным жителям следует знать о повышении тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области произошло в Лозовской общине, сообщает Politeka.

О том, что введена новая цена на воду для бюджетных учреждений и других потребителей, проинформировали в Телеграмм-канале Лозовского горсовета.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области предполагает, что кубический метр воды стоит 60 гривен 70 копеек. При этом для обычных жителей общины стоимость остается неизменной.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области произошло из-за роста закупочной стоимости воды, поставляемой КП "Харьковводоканал". Руководитель "Лозоваводосервиса" Александр Марченко пояснил, что новая цена от "Харьковводоканала" составляет 17 гривен 66 копеек за кубический метр.

Поэтому предприятие ежемесячно несет дополнительные расходы почти в 800 тысяч. Чтобы избежать ущерба, расценки для бюджетных учреждений и других потребителей пришлось пересмотреть. При этом абонплата и стоимость водоотвода остались без изменений.

Разницу в расценках по-прежнему планируют компенсировать из бюджета общины. Та же ситуация наблюдается на КП "Тепловодосервис", где стоимость для населения также не возрастет, а предприятие будет обращаться за компенсацией в бюджет.

Кроме этого, в Высочанском обществе с апреля тоже начали действовать новые расценки на ЖКУ. Централизованное водоснабжение для потребителей здесь стоит 52 грн., а водоотвод 38.56 грн. Причиной пересмотра стал рост затрат на электроэнергию, оплату труда и износ водопроводных и канализационных сетей.

