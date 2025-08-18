Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стало не найприємнішою новиною для місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області відбулося у Лозівській громаді, повідомляє Politeka.

Як інформують у Лозівській міськраді, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області набрало чинності ще 8 квітня. Воно стосується розцінок на воду для бюджетних установ та інших споживачів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося вартості кубометра води, тепер вона коштує 60 гривень 70 копійок. При цьому для жителів громади вартість залишилася без змін.

Керівник КП «Лозоваводосервіс» Олександр Марченко пояснив що зростання вартості для бюджетних установ і інших споживачів пов’язане зі збільшенням закупівельної ціни. Постачальником є КП «Харківводоканал» яке підняло ціну до 17 гривень 66 копійок за кубічний метр.

Через це підприємство щомісяця несе додаткові витрати приблизно в 800 тисяч гривень. Щоб уникнути збитків ціни довелося переглянути, додав Марченко.

У міській раді також уточнили що абонплата і вартість водовідведення залишилися на колишньому рівні. Різницю у рохцінках, як і раніше, планують покривати з бюджету громади. Аналогічна ситуація склалася і на КП «Тепловодосервіс». Населення не відчує зміни розцінок, а підприємство також розраховує на компенсацію з бюджету.

Крім того у Височанській громаді з квітня також діють нові ціни на водопостачання і водовідведення. Вартість становить 52 грн та 38.56 грн відповідно. Причиною зростання вартості ЖКП у Височанській громаді стало збільшення витрат на електроенергію, оплату праці працівників. Окрім цього, не може не впливати і загальна зношеність мереж.

