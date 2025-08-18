Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области стало не самой приятной новостью местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области произошло в Лозовском сообществе, сообщает Politeka.

Как информируют в Лозовском горсовете, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области вступило в силу еще 8 апреля. Оно касается рассценок на воду для бюджетных учреждений и других потребителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области затронуло стоимость кубометра воды, теперь она стоит 60 гривен 70 копеек. При этом для жителей общины стоимость осталась без изменений.

Руководитель КП «Лозоваводосервис» Александр Марченко объяснил, что рост стоимости для бюджетных учреждений и других потребителей связан с увеличением закупочной цены. Поставщиком является КП «Харьковводоканал», которое подняло цену до 17 гривен 66 копеек за кубический метр.

Поэтому предприятие ежемесячно несет дополнительные расходы примерно в 800 тысяч гривен. Чтобы избежать ущерба, цены пришлось пересмотреть, добавил Марченко.

В городском совете также уточнили, что абонплата и стоимость водоотвода остались на прежнем уровне. Разницу в рассценках по-прежнему планируют покрывать из бюджета общины. Аналогичная ситуация сложилась и на КП "Тепловодосервис". Население не почувствует изменения расценок, а предприятие также рассчитывает на компенсацию из бюджета.

Кроме того, в Высочанской общине с апреля также действуют новые цены на водоснабжение и водоотвод. Стоимость составляет 52 грн. и 38.56 грн. соответственно. Причиной роста стоимости ЖКУ в Высочанском сообществе стало увеличение расходов на электроэнергию, оплату труда работников. Кроме этого, не может не влиять и общий износ сетей.

