Дефіцит продуктів у Львівській області загрожує значним зростанням вартості житнього хліба через можливу відсутність внутрішнього виробництва жита в Україні, інформує Politeka.

За прогнозами, у 2025–2026 роках ціна на хліб може сягнути рекордних 40–50 гривень за буханець, що пов’язано з необхідністю закупівлі дорогої імпортної сировини, зазначив директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський.

Поточна ситуація оцінюється як критична, оскільки частина борошна для хлібопекарів сьогодні надходить з Польщі та країн Балтії. Головною причиною дефіциту є небажання вітчизняних фермерів вирощувати жито через його нижчу врожайність — близько 40 центнерів з гектара проти 60 у пшениці. Для аграріїв це означає менші прибутки, тому вони обирають більш вигідні культури.

Важливу роль у проблемі відіграла Білорусь, яка раніше була основним постачальником. Наразі поставки практично припинилися, а внутрішнє виробництво не покриває навіть базові потреби.

Дефіцит продуктів у Львівській області спричинив подорожчання жита майже удвічі: якщо у 2024 році тонна коштувала 6-7 тисяч гривень, то у травні 2025-го вже 12-14 тисяч. Аналогічна динаміка відзначається і у вартості житнього борошна — з 10 тисяч у 2024 році до 18-20 тисяч гривень у 2025-му.

Такі зміни спричинять суттєве подорожчання хліба, а деякі виробники можуть зовсім припинити випікання житнього хліба через економічну нерентабельність. Імпортне борошно значно дорожче, а доступність вітчизняного зменшується.

Водночас експерт вбачає можливість позитивних зрушень: високі ціни можуть стимулювати фермерів повернутися до вирощування жита. У сезоні 2026/2027 очікується розширення посівних площ, що сприятиме стабілізації ринку. Однак період 2025–2026 років стане часом випробувань та адаптації.

