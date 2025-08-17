Дефицит продуктов во Львовской области чреват значительным ростом стоимости ржаного хлеба из-за возможного отсутствия внутреннего производства ржи в Украине, информирует Politeka.

По прогнозам, в 2025-2026 годах цена на хлеб может достичь рекордных 40-50 гривен за буханку, что связано с необходимостью закупки дорогостоящего импортного сырья, отметил директор Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский.

Текущая ситуация оценивается как критическая, поскольку часть муки для хлебопекаров сегодня поступает из Польши и стран Балтии. Главной причиной дефицита является нежелание отечественных фермеров выращивать рожь из-за ее более низкой урожайности — около 40 центнеров с гектара против 60 у пшеницы. Для аграриев это значит меньше прибыли, поэтому они выбирают более выгодные культуры.

Важную роль в проблеме сыграла Беларусь, которая раньше являлась основным поставщиком. Поставки практически прекратились, а внутреннее производство не покрывает даже базовые потребности.

Дефицит продуктов во Львовской области повлек за собой подорожание ржи почти вдвое: если в 2024 году тонна стоила 6-7 тысяч гривен, то в мае 2025-го уже 12-14 тысяч. Аналогичная динамика отмечается и в стоимости ржаной муки - с 10 тысяч в 2024 году до 18-20 тысяч гривен в 2025-м.

Такие изменения приведут к существенному удорожанию хлеба, а некоторые производители могут совсем прекратить выпекание ржаного хлеба из-за экономической нерентабельности. Импортная мука значительно дороже, а доступность отечественной уменьшается.

В то же время, эксперт видит возможность положительных сдвигов: высокие цены могут стимулировать фермеров вернуться к выращиванию ржи. В сезоне 2026/2027 ожидается расширение посевных площадей, что будет способствовать стабилизации рынка. Однако период 2025-2026 годов станет временем испытаний и адаптации.

