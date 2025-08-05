Місцевим мешканцям варто знати про підвищення тарифів у Львові, адже це впливає на щомсячні витрати.

Підвищення тарифів у Львові зачіпає різні сфери, від комунальних послуг до транспорту, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів у Львові передбачає, що від 31 липня вступили у дію нові цінові обмеження на електроенергію для підприємців. Йдеться про вечірні години з 17 до 23, коли навантаження на систему традиційно зростає.

Це рішення ухвалено для створення сприятливих умов для імпорту електроенергії, зменшення аварійного дефіциту в енергосистемі та залучення додаткових обсягів енергії з країн ЄС на конкурентній основі.

Від 1 серпня встановлені нові граничні розцінки для бізнесу. На ринку доби наперед з 17:00 до 23:00 ціна зростає з 9000 до 15000 гривень за мегават-годину. На внутрішньодобовому ринку у той самий часовий проміжок розцінки теж піднімуться з 9000 до 15000 гривень за мегават-годину.

Щодо балансуючого ринку, то з 17:00 до 23:00 вартість зросте з 10000 до 16000. Проте такий ріст не означає автоматичний стрибок вверх оптових цін. За словами фахівців, мова йде передусім про посилення енергетичної безпеки в умовах браку потужностей. Тобто для споживача це, радше, про стабільність, а не про негайне здорожчання.

Що ж до населення, то для нього розцінки залишилися незмінними. Проте підвищення тарифів у Львові торкнулося міського транспорту. Від 1 червня львів’яни платять за проїзд у маршрутках і трамваях більше.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міськради, поїздка з використанням "ЛеоКарт" коштує 17грн. Оплата банківською карткою - 20. Якщо ж пасажир вирішив розрахуватись готівкою, то як і раніше доведеться викласти 25. Пільговий проїзд для студентів із "ЛеоКарт" залишився, він становить 8.50.

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