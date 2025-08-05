Местным жителям следует знать о повышении тарифов во Львове, ведь это влияет на ежемесячные расходы.

Повышение тарифов во Львове затрагивает разные сферы, от коммунальных услуг до транспорта, сообщает Politeka.

Повышение тарифов во Львове предполагает, что с 31 июля вступили в действие новые ценовые ограничения на электроэнергию для предпринимателей. Речь идет о вечерних часах с 17 до 23, когда нагрузка на систему традиционно возрастает.

Это решение было принято для создания благоприятных условий для импорта электроэнергии, уменьшения аварийного дефицита в энергосистеме и привлечения дополнительных объемов энергии из стран ЕС на конкурентной основе.

С 1 августа установлены новые предельные рассценки для бизнеса. На рынке суток вперед с 17:00 до 23:00 цена растет с 9000 до 15000 гривен за мегаватт-час. На внутрисуточном рынке в тот же временной промежуток расценки тоже поднимутся с 9000 до 15000 гривен за мегаватт-час.

Что касается балансирующего рынка, то с 17:00 до 23:00 стоимость вырастет с 10000 до 16000. Однако такой рост не означает автоматический скачок вверх оптовых цен. По словам специалистов, речь идет, прежде всего, об усилении энергетической безопасности в условиях нехватки мощностей. То есть для потребителя это скорее о стабильности, а не о немедленном подорожании.

Что касается населения, то для него цены остались неизменными. Однако повышение тарифов во Львове коснулось городского транспорта. С 1 июня львовяне платят за проезд в маршрутках и трамваях больше.

Согласно решению исполнительного комитета Львовского горсовета, поездка с использованием "Леокарт" стоит 17грн. Оплата банковской картой - 20. Если пассажир решил рассчитаться наличными, то по-прежнему придется выложить 25. Льготный проезд для студентов из "ЛеоКарт" остался, он составляет 8.50.

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