Новий графік руху транспорту у Львові вже діє і місцевим мешканцям варто знати про це більш детально.

Новий графік руху транспорту у Львові офіційно затвердили на рівні міської влади, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міськради, з серпня в місті оновлюють один із маршрутів.

Новий графік руху транспорту у Львові охоплює одразу кілька мікрорайонів, які до цього були не зовсім зручно з’єднані з іншими частинами міста. Йдеться передусім про продовження маршруту автобуса №33, який відтепер їздить до торгового центру «Вікторія Гарденс».

Починаючи з 1 серпня, він їздить від вулиці Січових Стрільців до вулиці Наукової. Автобуси зупиняються просто біля входу до ТРЦ. Усе це стало можливим завдяки численним зверненням львів’ян і представників компанії-перевізника.

Як зазначають в управлінні транспорту, завдяки новому графіку руху транспорту в Львові вдалося поліпшити сполучення не лише з торговим центром, а й із житловими масивами вздовж вулиць Виговського та Кульпарківської.

На маршруті №33 зараз працює шість автобусів у будні дні. У вихідні їх буде трохи менше. Перевезення здійснює приватна компанія «Міра і К». Нагадаємо, автобуси цього маршруту повернулися на вулиці Львова ще у червні після перерви, яка тривала через пандемію.

Схема руху виглядає так: вул. Наукова (ТРЦ «Вікторія Гарденс»), Кульпарківська, Виговського, Петлюри, Любінська, Окружна, Антоновича, Митрополита Андрея, площа Святого Юра, Устияновича, Фаріон, Каменярів, Крушельницької, Словацького, Січових Стрільців.

Далі йде Костюшка, площа Григоренка, Листопадового Чину, Святого Юра, Ангеловича, Героїв УПА, Копистинського, знову Любінська, Петлюри, Вітряна, Кульпарківська, Перфецького, знову Кульпарківська і назад до Наукової.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.