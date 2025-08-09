Новый график движения транспорта во Львове уже действует и местным жителям следует знать об этом более подробно.

Новый график движения транспорта во Львове официально утвердили на уровне городских властей, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе горсовета, с августа в городе обновляют один из маршрутов.

Новый график движения транспорта во Львове включает сразу несколько микрорайонов, которые до этого были не совсем удобно соединены с другими частями города. Речь идет прежде всего о продолжении маршрута автобуса №33, который теперь ездит в торговый центр «Виктория Гарденс».

Начиная с 1 августа, он ездит от улицы Сечевых Стрельцов до улицы Научной. Автобусы останавливаются прямо у входа в ТРЦ. Все это стало возможным благодаря многочисленным обращениям львовян и представителей перевозчика.

Как отмечают в управлении транспорта, благодаря новому графику движения транспорта во Львове удалось улучшить сообщение не только с торговым центром, но и жилыми массивами вдоль улиц Выговского и Кульпарковской.

На маршруте №33 сейчас работает шесть автобусов по будням. В выходные их будет поменьше. Перевозку осуществляет частная компания «Мера и К». Напомним, автобусы этого маршрута вернулись на улицы Львова еще в июне после продолжавшегося из-за пандемии перерыва.

Схема движения смотрится так: ул. Научная (ТРЦ «Виктория Гарденс»), Кульпарковская, Выговского, Петлюры, Любинская, Окружная, Антоновича, Митрополита Андрея, площадь Святого Юра, Устияновича, Фарион, Каменщиков, Крушельницкой, Словацкого, Сечевых Стрельцов.

Далее следует Костюшко, площадь Григоренко, Ноябрьского Чина, Святого Юра, Ангеловича, Героев УПА, Копистинского, снова Любинская, Петлюры, Ветряна, Кульпарковская, Перфецкого, снова Кульпарковская и обратно в Научную.

