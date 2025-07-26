У центрі здійснюється роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі, якщо вони мають статус переселенців.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі готова надати гуманітарний волонтерський центр "Гостинна хата", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Волонтерський центр «Гостинна хата» продовжує надавати гуманітарну підтримку внутрішньо переміщеним особам. Завдяки співпраці з Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради, у центрі здійснюється роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі для тих, хто найбільше потребує допомоги. Адреса центру: вул. Водопровідна, 13.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в місті та належать до однієї з наступних категорій:

члени родин загиблих військовослужбовців;

особи з інвалідністю, набутою внаслідок війни;

учасники бойових дій;

члени сімей, чиї рідні вважаються зниклими безвісти;

родини з дітьми віком до 14 років;

повнолітні діти з паспортом, які навчаються;

пенсіонери, які не працюють;

родини, в яких є пенсіонери віком від 60 років;

домогосподарства, у складі яких є особа з інвалідністю I або II групи;

багатодітні родини;

виховують дитину з інвалідністю;

сім’ї з дітьми, що перебувають під опікою або піклуванням;

один з батьків самостійно виховує дитину;

в яких є вагітна жінка;

родини з немовлям або дитиною до 3 років.

Для підтвердження статусу необхідно надати такі документи: паспорт громадянина України, довідку ВПО, ідентифікаційний код, а також відповідне посвідчення або офіційний витяг, що підтверджує належність до однієї з вищезазначених категорій.

Ця ініціатива спрямована на підтримку найбільш уразливих верств населення, які внаслідок війни були змушені покинути свої домівки й потребують стабільної допомоги у нових умовах життя.

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