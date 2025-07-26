Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі готова надати гуманітарний волонтерський центр "Гостинна хата", повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.
Волонтерський центр «Гостинна хата» продовжує надавати гуманітарну підтримку внутрішньо переміщеним особам. Завдяки співпраці з Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради, у центрі здійснюється роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі для тих, хто найбільше потребує допомоги. Адреса центру: вул. Водопровідна, 13.
Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в місті та належать до однієї з наступних категорій:
- члени родин загиблих військовослужбовців;
- особи з інвалідністю, набутою внаслідок війни;
- учасники бойових дій;
- члени сімей, чиї рідні вважаються зниклими безвісти;
- родини з дітьми віком до 14 років;
- повнолітні діти з паспортом, які навчаються;
- пенсіонери, які не працюють;
- родини, в яких є пенсіонери віком від 60 років;
- домогосподарства, у складі яких є особа з інвалідністю I або II групи;
- багатодітні родини;
- виховують дитину з інвалідністю;
- сім’ї з дітьми, що перебувають під опікою або піклуванням;
- один з батьків самостійно виховує дитину;
- в яких є вагітна жінка;
- родини з немовлям або дитиною до 3 років.
Для підтвердження статусу необхідно надати такі документи: паспорт громадянина України, довідку ВПО, ідентифікаційний код, а також відповідне посвідчення або офіційний витяг, що підтверджує належність до однієї з вищезазначених категорій.
Ця ініціатива спрямована на підтримку найбільш уразливих верств населення, які внаслідок війни були змушені покинути свої домівки й потребують стабільної допомоги у нових умовах життя.
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