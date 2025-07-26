В центре осуществляется раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, если они имеют статус переселенцев.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе готова предоставить гуманитарный волонтерский центр "Гостиная хата", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

Волонтерский центр «Гостиная хата» продолжает оказывать гуманитарную поддержку внутренне перемещенным лицам. Благодаря сотрудничеству с Департаментом труда и социальной политики Одесского городского совета, в центре осуществляется раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе для тех, кто больше нуждается в помощи. Адрес центра: ул. Водопроводная, 13.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе могут получить внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в городе и принадлежащие к одной из следующих категорий:

члены семей погибших военнослужащих;

лица с инвалидностью, приобретенной в результате войны;

участники боевых действий;

члены семей, чьи родные считаются пропавшими без вести;

с детьми младше 14 лет;

совершеннолетние дети с обучающимися паспортом;

пенсионеры, не работающие;

в которых есть пенсионеры в возрасте от 60 лет;

домохозяйства, в составе которых есть лицо с инвалидностью I или II группы;

многодетные семьи;

воспитывают малыша с инвалидностью;

семьи с детьми, находящимися на попечении или попечительстве;

один из родителей самостоятельно воспитывает ребенка;

у которых есть беременная женщина;

семьи с младенцем или дитем до 3 лет.

Для подтверждения статуса необходимо предоставить следующие документы: паспорт гражданина Украины, справку ВПЛ, идентификационный код, а также соответствующее удостоверение или официальную выписку, что подтверждает принадлежность к одной из вышеупомянутых категорий.

Эта инициатива направлена на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, которые в результате войны были вынуждены покинуть свои дома и нуждаются в стабильной помощи в новых условиях жизни.

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