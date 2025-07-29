У Полтавській області готують нову цифрову ініціативу для ВПО, щоб полегшити їм пошук безкоштовного житла.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області стане доступним через спеціальну електронну платформу, повідомляє Politeka.

Про це інформує народний депутат України, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.

Завдяки цій ініціативі переселенці зможуть самостійно обирати оселі для тимчасового проживання, переглядати їхній технічний стан, фото та надсилати заявки.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області - це частина масштабної державної інвентаризації комунальної та державної нерухомості по всій Україні. Як пояснив народний депутат Фролов, головна мета цієї ініціативи полягає у тому, щоб зібрати всі наявні ресурси в одному місці.

Спершу в регіонах створили спеціальні координаційні комісії. Вони вже почали збір інформації про об’єкти комунальної і державної власності. Наступний крок передбачає передачу зібраних даних районним комісіям.

Саме вони будуть виїжджати безпосередньо до об’єктів, перевіряти їхній стан, фотографувати і складати висновки щодо придатності для проживання. Якщо приміщення потребує капремонту чи модернізації, це буде окремо зазначено в документації.

Всі зібрані матеріали повернуть на регіональний рівень, де їх розмістять на спеціальному сайті у вигляді інтерактивної карти.

Користувачі з числа внутрішньо переміщених осіб зможуть заходити на сайт, бачити доступні варіанти, перевіряти опис, переглядати фото і подавати заявки на поселення. Тобто шукати безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області має стати легше.

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