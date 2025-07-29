В Полтавской области готовят новую цифровую инициативу для ВПЛ, чтобы облегчить им поиск бесплатного жилья.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области станет доступным через специальную электронную платформу, сообщает Politeka.

Об этом сообщает народный депутат Украины, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПО Павел Фролов.

Благодаря этой инициативе переселенцы смогут самостоятельно выбирать дома для временного проживания, просматривать их техническое состояние, фото и отправлять заявки.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области – это часть масштабной государственной инвентаризации коммунальной и государственной недвижимости по всей Украине. Как пояснил народный депутат Фролов, главная цель этой инициативы состоит в том, чтобы собрать все имеющиеся ресурсы в одном месте.

Сначала в регионах были созданы специальные координационные комиссии. Они уже начали сбор информации об объектах коммунальной и государственной собственности. Следующий шаг предполагает передачу собранных данных районным комиссиям.

Именно они будут выезжать непосредственно в объекты, проверять их состояние, фотографировать и составлять выводы о пригодности для проживания. Если в помещении требуется капремонт или модернизация, это будет отдельно указано в документации.

Все собранные материалы вернут на региональный уровень, где они будут размещены на специальном сайте в виде интерактивной карты.

Пользователи из числа внутренне перемещенных смогут заходить на сайт, видеть доступные варианты, проверять описание, просматривать фото и подавать заявки на поселение. То есть искать бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области должно стать легче.

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