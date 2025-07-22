Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися через нестачу жита на загальноукраїнському ринку, повідомляє Politeka.

Про це розповів директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

У 2025–2026 роках країна зіткнеться з серйозним скороченням виробництва цієї культури, що неминуче призведе до стрімкого зростання вартості житнього хліба. Очікується, що ціна на популярний продукт може сягнути рекордних 40–50 гривень за буханець.

Як повідомив Рибчинський, ситуація вже зараз є критичною. Частину сировини українські пекарі змушені закуповувати за кордоном, зокрема в Польщі та країнах Балтії. Причиною дефіциту стала економічна непривабливість жита для аграріїв — урожайність культури нижча, ніж у пшениці, а прибутковість не компенсує затрати. Через це посівні площі скорочуються з року в рік.

Важливим фактором стало і припинення поставок з Білорусі, яка раніше забезпечувала значну частину потреб українського ринку. На тлі таких змін тонна жита подорожчала майже вдвічі — з 6–7 тисяч гривень до 12–14 тисяч. Аналогічна ситуація спостерігається й із борошном: у 2024 році тонна коштувала 10 тисяч, а зараз ціна зросла до 18–20 тисяч гривень.

Це підвищення спричиняє загрозу для виробників, які можуть узагалі згорнути випуск житнього хліба через нерентабельність. Вартість імпортної сировини в рази перевищує внутрішню, якої наразі критично не вистачає. Особливо складною ситуація виглядає у регіонах, де споживання таких виробів традиційно високе, зокрема у великих промислових областях.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області є прямим наслідком загальнонаціональної аграрної кризи.

Однак у перспективі можливе часткове вирівнювання ринку. Завдяки підвищеним цінам аграрії можуть повернути інтерес до вирощування жита, що дозволить поступово наростити посівні площі. Експерти прогнозують стабілізацію не раніше сезону 2026/2027, тоді як найближчі роки залишатимуться періодом випробувань і структурних змін у хлібопекарській галузі.

Джерело: interfax

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