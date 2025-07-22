Дефицит продуктов в Днепропетровской области может усугубиться из-за нехватки ржи на общеукраинском рынке, сообщает Politeka.

Об этом рассказал директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский.

В 2025-2026 годах страна столкнется с серьезным сокращением производства этой культуры, что неизбежно приведет к стремительному росту стоимости ржаного хлеба. Ожидается, что цена на популярный продукт может достичь рекордных 40-50 гривен за буханку.

Как сообщил Рыбчинский, ситуация уже сейчас критическая. Часть сырья украинские пекари вынуждены закупать за границей, в частности, в Польше и странах Балтии. Причиной дефицита стала экономическая непривлекательность ржи для аграриев – урожайность культуры ниже, чем у пшеницы, а прибыльность не компенсирует затраты. Поэтому посевные площади сокращаются из года в год.

Важным фактором стало и прекращение поставок из Беларуси, ранее обеспечивавшей значительную часть потребностей украинского рынка. На фоне таких изменений тонна ржи подорожала почти вдвое - с 6-7 тысяч гривен до 12-14 тысяч. Аналогичная ситуация наблюдается и с мукой: в 2024 году тонна стоила 10 тысяч, а сейчас цена выросла до 18–20 тысяч гривен.ї

Это повышение вызывает угрозу для производителей, которые могут вообще свернуть выпуск ржаного хлеба из-за нерентабельности. Стоимость импортного сырья в разы превышает внутреннее, которого критически не хватает. Особенно сложная ситуация выглядит в регионах, где потребление таких изделий традиционно высоко, в частности, в крупных промышленных областях.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области является прямым следствием общенационального аграрного кризиса.

Однако в перспективе возможно частичное выравнивание рынка. Благодаря повышенным ценам аграрии могут вернуть интерес к выращиванию ржи, что позволит постепенно нарастить посевные площади. Эксперты прогнозируют стабилизацию не ранее сезона 2026/2027, в то время как ближайшие годы будут оставаться периодом испытаний и структурных изменений в хлебопекарной отрасли.

Источник: interfax

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