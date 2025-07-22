Дефіцит риби в Київській області є лише частиною загальноукраїнської кризи, спричиненої війною.

Дефіцит риби в Київській області став помітним навіть у великих торговельних мережах, адже товстолобик і щука зникли з полиць, а вартість доступних залишків стрімко зростає, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України.

Причини такого явища — не лише економічні, а й екологічні.

Фахівці називають однією з ключових причин підрив Каховського водосховища, внаслідок чого багато водойм осушилися, а їхній рибний потенціал — зруйновано. За словами іхтіолога Юлії Куцоконь, через війну зменшилися і масштаби вилову, і можливості рибалок: як промислових, так і аматорських.

Водночас ускладнилася бюрократична процедура отримання дозволів на риболовлю, а частина водойм Київщини перебуває під обмеженнями через близькість до зон бойових дій або загрозу мінування. Доступ до багатьох місць фактично втрачено.

На фоні скорочення поставок щука та товстолобик стали справжнім делікатесом. Якщо раніше ці види продавалися у широкому асортименті, то нині знайти навіть невелику тушку — вже вдача. У магазинах товстолобик коштує до 180 гривень за кілограм, щука — понад 190.

Рибні прилавки столичних супермаркетів нині частково заповнені імпортною продукцією або дорогими видами. У свою чергу, місцеві жителі змушені змінювати харчові звички або витрачати більше на традиційні страви.

Ситуація свідчить про глибокі проблеми у вітчизняному рибному господарстві. Дефіцит риби в Київській області — лише частина загальноукраїнської кризи, спричиненої війною, руйнуванням екосистем та тривалою відсутністю стратегії відновлення промислу.

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