Дефицит рыбы в Киевской области стал заметен даже в крупных торговых сетях, ведь толстолобик и щука исчезли с полок, а стоимость доступных остатков стремительно растет, сообщает Politeka.

Такую информацию дает ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины.

Причины такого явления не только экономические, но и экологические.

Специалисты называют одной из ключевых причин подрыва Каховского водохранилища, в результате чего многие водоемы осушились, а их рыбный потенциал — разрушен. По словам ихтиолога Юлии Куцоконь, из-за войны уменьшились и масштабы отлова, и возможности рыбаков: как промысловых, так и любительских.

В то же время усложнилась бюрократическая процедура получения разрешений на рыбалку, а часть водоемов Киевской области находится под ограничениями из-за близости к зонам боевых действий или угрозы минирования. Доступ ко многим местам фактически потерян.

На фоне сокращения поставок щука и толстолобика стали настоящим деликатесом. Если раньше эти виды продавались в широком ассортименте, то сейчас найти даже небольшую тушку уже нрав. В магазинах толстолобик стоит до 180 гривен за килограмм, щука – более 190 гривен.

Рыбные прилавки столичных супермаркетов в настоящее время частично заполнены импортной продукцией или дорогими видами. В свою очередь, местные жители вынуждены менять пищевые привычки или тратить больше на традиционные блюда.

Ситуация свидетельствует о глубоких проблемах в отечественном рыбном хозяйстве. Дефицит рыбы в Киевской области — лишь часть общеукраинского кризиса, вызванного войной, разрушением экосистем и продолжительным отсутствием стратегии восстановления промысла.

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