Місцеві мешканці зіштовхнуться із графіком відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Черкаській області, тож розповідаємо детальніше.

Графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Черкаській області охоплює як уже традиційно проблемні райони, так і ті, де подібні роботи цього сезону ще не проводились, повідомляє Politeka.

Графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Черкаській області передбачає зупинку водопостачання через заплановані гідровипробування, які виконують два основні підприємства міста.

"Черкаситеплокомуненерго" та місцева ТЕЦ повідомили, що ремонти і перевірка мереж продовжуються у кількох мікрорайонах і триватимуть ще щонайменше до кінця серпня, а подекуди навіть до середини вересня.

Наразі жителі облцентру уже відчули деякі незручності. Ремонтні заходи охопили такі мікрорайони: Дніпровський, Митниця, площа 700-річчя, Південно-Західний, 400-й квартал, вулиці Кобзарську і Новопричистенську.

Це зона відповідальності ТЕЦ, яка наразі реалізує черговий етап гідравлічних випробувань. Окремо працюють фахівці "Черкаситеплокомуненерго". Вони зосередилися на проспекті Перемоги, а також у Дахнівці, Соснівці й Хімселищі. Крім того, роботи тривають у центральній частині облцентру.

Це вулиці Благовісна, Б. Вишневецького, Гоголя, О. Дашковича, Надпільна, Святотроїцька, Слави, Хрещатик, Грушевського і Шевченка.

За інформацією самих комунальників, у Хімселищі гідровипробування планують завершити до 21.07. Водночас роботи у Південно-Західному районі затягнуться аж до 21.08.

З урахуванням ситуації, комунальники наголошують, що графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Черкаській області може коригуватися в залежності від ходу робіт і погодних умов. Проте вони роблять все, щоб якнайшвидше повернути гарячий душ для місцевих мешканців.

Джерело: 18000.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.