Местные жители столкнутся с графиком отключения воды на неделю с 21 по 27 июля в Черкасской области, поэтому рассказываем подробнее.

График отключения воды на неделю с 21 по 27 июля в Черкасской области охватывает как уже традиционно проблемные районы, так и те, где подобные работы в этом сезоне еще не проводились, сообщает Politeka.

График отключения воды на неделю с 21 по 27 июля в Черкасской области предусматривает остановку водоснабжения из-за запланированных гидроиспытаний, которые выполняют два основных предприятия города.

"Черкассытеплокоммунэнерго" и местная ТЭЦ сообщили, что ремонты и проверка сетей продолжаются в нескольких микрорайонах и продлятся еще по меньшей мере до конца августа, а иногда даже до середины сентября.

Жители облцентра уже испытали некоторые неудобства. Ремонтные мероприятия охватили следующие микрорайоны: Днепровский, Таможня, площадь 700-летия, Юго-Западный, 400 квартал, улицы Кобзарскую и Новопричистенскую.

Это зона ответственности ТЭЦ, которая сейчас реализует очередной этап гидравлических испытаний. Отдельно работают специалисты "Черкассытеплокоммунэнерго". Они сосредоточились на проспекте Победы, а также в Дахновке, Сосновке и Химпоселке. Кроме того, работы продолжаются в центральной части облцентра.

Это улицы Благовестная, Б. Вишневецкого, Гоголя, А. Дашковича, Надпольная, Святотроицкая, Славы, Крещатик, Грушевского и Шевченко.

По информации самих коммунальщиков, в Химпоселке гидроиспытание планируют завершить до 21.07. В то же время работы в Юго-Западном районе затянутся до 21.08.

С учетом ситуации, коммунальщики отмечают, что график отключения воды на неделю с 21 по 27 июля в Черкасской области может корректироваться в зависимости от хода работ и погодных условий. Однако они делают все, чтобы как можно скорее вернуть горячий душ для местных жителей.

Источник: 18000.

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