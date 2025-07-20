Якщо дефіцит продуктів у Одеській області буде посилюватися, стабілізація вартості яблук стане малоймовірною.

Дефіцит продуктів у Одеській області може загостритися через глобальну нестачу яблучного концентрату, що вже спричинила помітні коливання на ринку, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Agrotimes.

За словами експертів, ситуація здатна як підтримати українських садівників, так і вплинути на вартість фруктів для внутрішнього споживача, особливо в регіонах із нестабільним забезпеченням плодоовочевою продукцією.

Співвласник чернівецького фермерського господарства Владислав Макаренко зазначає, що нині прибутковість переробки яблук зростає. Через зниження доступності апельсинового концентрату та зростання цін на солодкі компоненти, корпорації обирають альтернативні джерела цукру, зокрема з яблук. Цей тренд зумовив різке підвищення попиту на сировину, а отже, й цін на перероблену продукцію.

Потужні компанії, серед яких і світові бренди безалкогольних напоїв, адаптують рецептури під нові економічні умови. Садівники ж відзначають, що навіть пошкоджений градом урожай у минулому сезоні вдалося реалізувати вигідно – частина продукції пішла на сік за вартістю, яка раніше була характерною для товарного яблука. Це дозволило уникнути збитків і підтримати галузь.

Втім, прогнози на поточний рік суперечливі. З одного боку, через торішній неврожай дерева відновили ресурс, що може забезпечити надлишкову пропозицію. З іншого – залишається ймовірність повторення дефіциту. У такому разі аналітики радять не поспішати з відправкою врожаю на переробку, а зберігати якісні плоди для реалізації на свіжому ринку.

Якщо дефіцит продуктів у Одеській області буде посилюватися, стабілізація вартості яблук стане малоймовірною. Усе залежатиме від обсягів врожаю, погодних умов і динаміки світового попиту на концентрати.

Джерело: Agrotimes

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