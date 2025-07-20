Дефицит продуктов в Одесской области может обостриться из-за глобальной нехватки яблочного концентрата, что уже повлекло заметные колебания на рынке, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Agrotimes.

По словам экспертов, ситуация способна как поддержать украинских садоводов, так и отразиться на стоимости фруктов для внутреннего потребителя, особенно в регионах с нестабильным обеспечением плодоовощной продукцией.

Совладелец черновицкого фермерского хозяйства Владислав Макаренко отмечает, что сейчас прибыльность переработки яблок растет. Из-за снижения доступности апельсинового концентрата и роста цен на сладкие компоненты корпорации выбирают альтернативные источники сахара, в частности из яблок. Этот тренд обусловил резкое повышение спроса на сырье, а значит и цен на переработанную продукцию.

Мощные компании, в том числе и мировые бренды безалкогольных напитков, адаптируют рецептуры под новые экономические условия. Садоводы отмечают, что даже поврежденный градом урожай в прошлом сезоне удалось реализовать выгодно – часть продукции пошла на сок по стоимости, которая раньше была характерна для товарного яблока. Это позволило избежать ущерба и поддержать отрасль.

Впрочем, прогнозы на текущий год противоречивы. С одной стороны, из-за прошлогоднего неурожая деревья восстановили ресурс, что может обеспечить избыточное предложение. С другой – остается возможность повторения дефицита. В этом случае аналитики советуют не спешить с отправкой урожая на переработку, а сохранять качественные плоды для реализации на свежем рынке.

Если дефицит продуктов в Одесской области усугубляется, стабилизация стоимости яблок станет маловероятной. Все зависит от объемов урожая, погодных условий и динамики мирового спроса на концентраты.

Джерело: Agrotimes

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: выплаты могут получить не все, каким критериям нужно отвечать.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области: украинцев обеспечат продуктами, питьевой водой и не только.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.