Дефіцит продуктів у Миколаєві впливає не лише на доступність сезонних овочів, а й на цінову політику в торгових мережах.

Дефіцит продуктів у Миколаєві став однією з причин стрімкого зростання цін на овочі, зокрема тепличні огірки, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають аналітики EastFruit.

На сьогодні вартість цього популярного продукту коливається в межах 30–50 гривень за кілограм, що на 13% вище за попередній тиждень. Така ситуація виникла через скорочення пропозиції та кліматичні негаразди, які знизили обсяги надходження продукції на внутрішній ринок.

Як повідомляють аналітики EastFruit, після тимчасового зниження цін на огірки, ринок знову демонструє зростання. Основний чинник — завершення першого тепличного циклу. Через підготовку до нового етапу виробництва відбуваються масові зачистки, що обмежує кількість продукції, доступної для реалізації. Свою роль також відіграли погодні умови: нестабільність температур і опадів уповільнила збирання врожаю в літніх теплицях, що додатково вплинуло на загальний обсяг постачання.

У результаті споживачі в багатьох регіонах, включно з південними містами, зіштовхнулися з суттєвим подорожчанням огірків. Середня вартість наразі становить від 30 до 50 гривень, хоча торік у цей період вона була на 16% вищою. Однак фахівці застерігають: подальше зростання ціни може знизити попит і ускладнити реалізацію товару на внутрішньому ринку.

Дефіцит продуктів у Миколаєві впливає не лише на доступність сезонних овочів, а й на цінову політику в торгових мережах. Якщо негативна тенденція триватиме, то споживачам доведеться витрачати більше навіть на базові продукти харчування.

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