Дефицит продуктов в Николаеве влияет не только на доступность сезонных овощей, но и ценовую политику в торговых сетях.

Дефицит продуктов в Николаеве стал одной из причин стремительного роста цен на овощи, в частности, тепличные огурцы, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют аналитики EastFruit .

На сегодняшний день стоимость этого популярного продукта колеблется в пределах 30–50 гривен за килограмм, что на 13% выше предыдущей недели. Такая ситуация возникла из-за сокращения предложения и климатических проблем, которые снизили объемы поступления продукции на внутренний рынок.

Как сообщают аналитики EastFruit, после временного снижения цен на огурцы рынок вновь демонстрирует рост. Основной фактор – завершение первого тепличного цикла. Из-за подготовки к новому этапу производства проходят массовые зачистки, что ограничивает количество продукции, доступной для реализации. Свою роль сыграли также погодные условия: нестабильность температур и осадков замедлила уборка урожая в летних теплицах, что дополнительно повлияло на общий объем поставок.

В результате потребители во многих регионах, включая южные города, столкнулись с существенным подорожанием огурцов. Средняя стоимость составляет от 30 до 50 гривен, хотя в прошлом году в этот период она была на 16% выше. Однако специалисты предостерегают: дальнейший рост цены может снизить спрос и усложнить реализацию товара на внутреннем рынке.

Дефицит продуктов в Николаеве влияет не только на доступность сезонных овощей, но и ценовую политику в торговых сетях. Если негативная тенденция будет продолжаться, потребителям придется тратить больше даже на базовые продукты питания.

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