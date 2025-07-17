Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області покликана підтримати найбільш вразливі громади області в умовах війни та економічної нестабільності.

У Миколаївській області розпочалась реєстрація на грошову допомогу для пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Благодійна організація «Щедрик» у партнерстві з ZOA почала прийом заявок у населених пунктах: Зелений Гай, Полігон, Шевченкове, Центральне та Котляреве.

Фінансова підтримка передбачає одноразову виплату у розмірі 400, 700 або 1000 доларів США на одне домогосподарство. Кошти зможуть отримати ті, хто відповідає щонайменше двом критеріям: мають статус ВПО з 1 січня 2024 року, є особами з інвалідністю, мають хронічні захворювання або високі медичні витрати, є людьми похилого віку (60+), які живуть без родичів, що допомагають, або входять до числа багатодітних родин чи самотніх батьків.

Також до програми включено жінок, які самостійно ведуть господарство, родини з малим рівнем доходу, а також ті, хто втратив сільськогосподарські ресурси, майно або худобу через війну.

Інформацію про умови участі поширюють через місцеву владу, а також розміщують афіші в магазинах, школах і будинках культури. Уточнити деталі можна за телефоном гарячої лінії або звернувшись до представників на місцях.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області покликана підтримати найбільш вразливі громади області в умовах війни та економічної нестабільності.

До слова, підтримку можна отримати й від організації Карітас. Цей проєкт має на меті допомогти тим, чиє житло зазнало легких або середніх пошкоджень внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року. Особлива увага приділяється тим, хто не отримав допомоги в рамках державної програми "єВідновлення" або не мав можливості подати заявку.

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