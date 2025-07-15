Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області можна отримати від благодійного фонду Карітас Україна, повідомляє Politeka.net.

Прес-служба організації розкрила подробиці на сторінці в Фейсбук.

Цей проєкт має на меті допомогти тим, чиє житло зазнало легких або середніх пошкоджень внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року. Особлива увага приділяється тим, хто не отримав допомоги в рамках державної програми "єВідновлення" або не мав можливості подати заявку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області охоплює мешканців Миколаївської, Галицинівської, Шевченківської та Первомайської територіальних громад. Основні умови участі включають:

– житло має бути пошкодженим, але придатним для проживання (без критичних руйнувань);

– обов'язкова наявність акта обстеження;

– заявник повинен бути власником нерухомості;

– середній дохід на одну особу має становити менше 6318 гривень або бути підтверджена втрата доходу;

– не отримувалась інша допомога на відновлення.

У межах програми надається два види підтримки:

– грошовий грант на самостійне виконання ремонтних робіт;

– ремонт із залученням підрядної організації.

Участь у проєкті можуть взяти:

– одинокі батьки чи опікуни неповнолітніх дітей;

– вагітні жінки чи матері з дітьми до трьох років;

– багатодітні родини;

– люди з інвалідністю чи важкими хронічними захворюваннями;

– самотні люди віком від 60 років, які не мають близьких, здатних про них подбати.

Для подання заявки потрібно підготувати такі документи:

– паспорт чи тимчасове посвідчення особи;

– ідентифікаційний код;

– документи, що підтверджують вразливий статус;

– право власності на житло;

– підтвердження втрати доходу чи довідка про дохід менш ніж 6318 гривень на одну особу;

– акт обстеження житла;

– відповідь з програми "єВідновлення", якщо подавалась заявка.

Слід враховувати, що ця гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області не передбачає повної відбудови зруйнованого житла, не покриває відновлення об’єктів, пошкоджених більш ніж на 50 відсотків, та не здійснює компенсацій за повністю зруйновані будинки. Оцінку пошкоджень проводять інженери фонду. Крім того, участь у програмі не допускається, якщо родина має інше придатне до проживання житло.

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