Гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области можно получить от благотворительного фонда Каритас Украина, сообщает Politeka.net.
Пресс-служба организации раскрыла подробности на странице в Фейсбуке.
Целью проекта является помочь тем, чье жилье получило легкие или средние повреждения в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года. Особое внимание уделяется тем, кто не получил помощи в рамках государственной программы "Восстановление" или не имел возможности подать заявку.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области охватывает жителей Николаевской, Галицыновской, Шевченковской и Первомайской территориальных общин. Основные условия участия включают в себя:
– жилье должно быть поврежденным, но пригодным для проживания (без критических разрушений);
– обязательно наличие акта обследования;
– заявитель должен быть владельцем недвижимости;
– средний доход на одного человека должен составлять менее 6318 гривен или быть подтверждена потеря дохода;
– не получалась другая помощь на восстановление.
В рамках программы предоставляется два вида поддержки:
– денежный грант на самостоятельное выполнение ремонтных работ;
– ремонт с привлечением подрядной организации.
Участие в проекте могут принять:
– одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей;
– беременные женщины или матери с детьми до трех лет;
– многодетные семьи;
– люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями;
– одинокие люди в возрасте от 60 лет, не имеющие близких, способных о них позаботиться.
Для подачи заявки необходимо подготовить следующие документы:
– паспорт или временное удостоверение личности;
– идентификационный код;
– документы, подтверждающие уязвимый статус;
– право собственности на жилье;
– подтверждение потери дохода или справка о доходе менее 6318 гривен на одного человека;
– акт обследования недвижимости;
– ответ из программы "єВідновлення", если подавалась заявка.
Следует учитывать, что эта гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области не предусматривает полного восстановления разрушенного жилья, не покрывает восстановление объектов, поврежденных более чем на 50 процентов, и не компенсирует полностью разрушенные дома. Оценку повреждений производят инженеры фонда. Кроме того, участие в программе не допускается, если у семьи есть другое пригодное к проживанию жилье.
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