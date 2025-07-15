Гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области можно получить от благотворительного фонда Каритас Украина, сообщает Politeka.net.

Пресс-служба организации раскрыла подробности на странице в Фейсбуке.

Целью проекта является помочь тем, чье жилье получило легкие или средние повреждения в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года. Особое внимание уделяется тем, кто не получил помощи в рамках государственной программы "Восстановление" или не имел возможности подать заявку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области охватывает жителей Николаевской, Галицыновской, Шевченковской и Первомайской территориальных общин. Основные условия участия включают в себя:

– жилье должно быть поврежденным, но пригодным для проживания (без критических разрушений);

– обязательно наличие акта обследования;

– заявитель должен быть владельцем недвижимости;

– средний доход на одного человека должен составлять менее 6318 гривен или быть подтверждена потеря дохода;

– не получалась другая помощь на восстановление.

В рамках программы предоставляется два вида поддержки:

– денежный грант на самостоятельное выполнение ремонтных работ;

– ремонт с привлечением подрядной организации.

Участие в проекте могут принять:

– одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей;

– беременные женщины или матери с детьми до трех лет;

– многодетные семьи;

– люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями;

– одинокие люди в возрасте от 60 лет, не имеющие близких, способных о них позаботиться.

Для подачи заявки необходимо подготовить следующие документы:

– паспорт или временное удостоверение личности;

– идентификационный код;

– документы, подтверждающие уязвимый статус;

– право собственности на жилье;

– подтверждение потери дохода или справка о доходе менее 6318 гривен на одного человека;

– акт обследования недвижимости;

– ответ из программы "єВідновлення", если подавалась заявка.

Следует учитывать, что эта гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области не предусматривает полного восстановления разрушенного жилья, не покрывает восстановление объектов, поврежденных более чем на 50 процентов, и не компенсирует полностью разрушенные дома. Оценку повреждений производят инженеры фонда. Кроме того, участие в программе не допускается, если у семьи есть другое пригодное к проживанию жилье.

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