Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области призвана поддержать наиболее уязвимые общины области в условиях войны и экономической нестабильности.

В Николаевской области началась регистрация на денежную помощь для пенсионеров, внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Благотворительная организация «Щедрик» в партнерстве с ZOA начала прием заявок в населенных пунктах: Зеленая Роща, Полигон, Шевченково, Центральное и Котлярово.

Финансовая поддержка предусматривает единовременную выплату в размере 400, 700 или 1000 долларов США на одно домохозяйство. Средства смогут получить те, кто отвечает по меньшей мере двум критериям : имеют статус ВПЛ с 1 января 2024 года, являются лицами с инвалидностью, имеют хронические заболевания или высокие медицинские расходы, являются пожилыми людьми (60+), которые живут без помогающих родственников или входят в число многодетных семей или одиноких родителей.

Также в программу включены женщин, которые самостоятельно ведут хозяйство, семьи с малым уровнем дохода, а также потерявшие сельскохозяйственные ресурсы, имущество или скот из-за войны.

Информацию об условиях участия распространяют через местные власти, а также размещают афиши в магазинах, школах и домах культуры. Уточнить детали можно по телефону горячей линии или обратившись к представителям на местах.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области призвана поддержать наиболее уязвимые общины области в условиях войны и экономической нестабильности.

Кстати, поддержку можно получить и от организации Каритас. Цель проекта - помочь тем, чье жилье получило легкие или средние повреждения в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года. Особое внимание уделяется тем, кто не получил помощи в рамках государственной программы "Восстановление" или не имел возможности подать заявку.

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