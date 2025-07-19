Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаєві та області охоплює широкий спектр гуманітарної підтримки

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаєві та області надається благодійною організацією Карітас України, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Благодійна організація "Карітас" у партнерстві з Управлінням ООН з координації гуманітарних справ (OCHA Ukraine) розпочинає реалізацію нового масштабного проєкту допомоги.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаєві та області охоплює широкий спектр гуманітарної підтримки та спрямований на задоволення нагальних потреб найбільш уразливих категорій населення. Передбачено надання таких видів допомоги:

набори для осіб, які нещодавно евакуювалися з небезпечних територій та потребують базових речей першої необхідності;

транзитні гігієнічні набори, розраховані на людей, які перебувають у дорозі або не мають постійного житла;

гарячі обіди для осіб, які опинилися у скрутному становищі та не мають змоги самостійно забезпечити себе харчуванням;

реєстрація на отримання багатоцільової грошової допомоги, яка дозволить людям самостійно обрати найнеобхідніше для себе відповідно до їхніх конкретних потреб.

Окрім зазначеного, в межах ще одного гуманітарного проєкту під назвою "HAVEN: Забезпечення притулку та житлових потреб для вразливих верств населення в Україні", команда "Карітас Маріуполь" розпочала роздачу гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаєві та області у вигляді твердопаливних брикетів із лушпиння соняшника. Це екологічний і практичний ресурс, який є ефективною альтернативою традиційним дровам.

Такі брикети добре утримують тепло, не виділяють диму, мають високий ступінь енергоефективності та можуть стати реальним порятунком для тих, хто залишається в умовах часткової або повної відсутності централізованого опалення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області: з'явилася важлива інструкція, як правильно розрахувати суму допомоги.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві: де готові прихистити переселенців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Миколаєві: де заплатять від 13 тисяч гривень.