Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаеве и области включает широкий спектр гуманитарной поддержки

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаеве и области оказывается благотворительной организацией Каритас Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

Благотворительная организация "Каритас" в партнерстве с Управлением ООН по координации дел (OCHA Ukraine) начинает реализацию нового масштабного проекта поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаеве и области охватывает широкий спектр гуманитарной поддержки и направлена на удовлетворение неотложных потребностей наиболее уязвимых категорий населения. Предусмотрено оказание следующих видов поддержки:

наборы для лиц, которые недавно эвакуировались с опасных территорий и требуют базовых вещей первой необходимости;

транзитные гигиенические наборы, рассчитанные на людей, находящихся в пути или не имеющих постоянное жилье;

горячие обеды для лиц, оказавшихся в затруднительном положении и не имеющих возможности самостоятельно обеспечить себя питанием;

регистрация на получение многоцелевой денежной помощи, которая позволит людям самостоятельно выбрать самое необходимое для себя в соответствии с их конкретными потребностями.

Кроме указанного, в рамках еще одного проекта под названием "HAVEN: Обеспечение убежища и жилищных нужд для уязвимых слоев населения в Украине", команда "Каритас Мариуполь" приступила к раздаче гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаеве и области в виде твердотопливных брикетов из шелухи. Это экологический и практический ресурс, являющийся эффективной альтернативой традиционным дровам.

Такие брикеты хорошо удерживают тепло, не выделяют дыма, имеют высокую степень энергоэффективности и могут стать реальным спасением для тех, кто остается в частичном или полном отсутствии централизованного отопления.

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