У Харкові зростає інтерес до роботи для пенсіонерів, адже багато людей хочуть залишатися активними та корисними навіть після виходу на заслужений відпочинок.

Ринок пропонує різноманітні варіанти роботи для пенсіонерів у Харкові, повідомляє Politeka.

Серед пропозицій на сайті work.ua зустрічаються й варіанти з достойною зарплатою, стабільністю та підтримкою з боку роботодавця. Робота для пенсіонерів у Харкові сьогодні представлена у дуже різних сферах, і кожен може знайти щось під себе.

Однією з найцікавіших вакансій є позиція менеджера з купівлі-продажу нерухомості. Компанія «Контракт-Нерухомість» обіцяє кандидатам стартову зарплату від 50 тисяч гривень з потенціалом зростання до 89 000. Тут все залежить від активності працівника та кількості угод.

Роботодавець також гарантує повну підтримку. Новачків забезпечують клієнтами, надають маркетингову допомогу, а також проводять безкоштовне навчання з досвідченим наставником.

Є й інші цікаві варіанти. Наприклад, робота для пенсіонерів у Харкові водієм-міжнародником. За неї пропонують оплату від 40 до 60 000 гривень. Ця вакансія передбачає вантажні перевезення по Україні та за її межами. Потрібен досвід водіння.

Для тих, хто шукає щось спокійніше, є пропозиція від мережі магазинів «Фокстрот». Там потрібна прибиральниця службових приміщень. Зарплата становить 9 000 за пʼятнадцять змін. Хоч сума не захмарна, проте умови праці комфортні, графік гнучкий, а колектив підтримує новачків.

Це хороша можливість зберігати фізичну активність, бути в колективі й відчути себе корисним. До того ж, працівникам надаються знижки на продукцію магазину.

Сучасний ринок праці поступово позбавляється упереджень щодо віку. Все частіше роботодавці звертають увагу не на рік народження, а на відповідальність, пунктуальність, чесність і бажання розвиватися.

