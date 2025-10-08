Подорожчання продуктів у Харківській області поступово, але впевнено бʼє по гаманцях місцевих жителів.

Подорожчання продуктів у Харківській області відобразилося на цілому ряді товарів, повідомляє Politeka.

Аналітики відзначають, що за останній місяць деякі сезонні овочі подешевшали, тоді як деякі інші позиції демонструють подорожчання продуктів у Харківській області.

Моніторинг цінників проводився у вересні 2025 року на харківських ринках і в супермаркетах і показав цікаві зміни, які стосуються майже всіх базових позицій.

На ринках огірки коштують в середньому 35 гривень, помідори – від 20 до 50, капуста стала трохи дешевшою і продається по 20. При цьому кабачки зросли до 35.

Баклажани можна взяти по 40, а солодкий перець коливається від 35 до 60 грн за кілограм. Сливи також піднялися в ціні до 45-60, яблука залишаються на рівні 50, груші коштують від 55 до 100, а виноград коливається від 75 до 120. Буряк, морква та цибуля утримуються приблизно на рівні 25 гривень за кілограм.

У супермаркетах видно схожу тенденцію до подорожчання деяких продуктів у Харківській області. В АТБ огірки продають по 35, помідори червоні – 20-50, капуста – 20, кабачки – 15-20, баклажани – 40, перець солодкий – 35-60, сливи – 35-45.

Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка пояснює, що сильне підняття цінників частково стримувалося за рахунок сприятливого врожаю і насиченості ринку.

Більшість товарів, що входять до борщового набору, включаючи картоплю, моркву та цибулю, коштують дешевше, ніж рік тому. Проте з наближенням холодів ціни на ґрунтові овочі можуть підвищитися на 5-8% через необхідність зберігання та додаткові витрати.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ розкрили, кому потрібно повторно подати заяву на допомогу.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області: хто зіткнеться з великими проблемами.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: отримати гроші зможуть не всі, названо головні правила.