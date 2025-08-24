В Харькове растет интерес к работе для пенсионеров, ведь многие хотят оставаться активными и полезными даже после выхода на заслуженный отдых.

Рынок предлагает разнообразные варианты работы для пенсионеров в Харькове , сообщает Politeka.

Среди предложений на сайте work.ua встречаются варианты с достойной зарплатой, стабильностью и поддержкой со стороны работодателя. Работа для пенсионеров в Харькове сегодня представлена в разных сферах, и каждый может найти что-то под себя.

Одной из интереснейших вакансий является позиция менеджера по купле-продаже недвижимости. Компания "Контракт-Недвижимость" обещает кандидатам стартовую зарплату от 50 тысяч гривен с потенциалом роста до 89 000. Здесь все зависит от активности работника и количества сделок.

Работодатель также гарантирует полную поддержку Новичков обеспечивают клиентами, оказывают маркетинговую помощь, а также проводят бесплатное обучение с опытным наставником.

Есть и другие интересные варианты. К примеру, работа для пенсионеров в Харькове водителем-международником. За нее предлагают оплату от 40 до 60 тысяч гривен. Эта вакансия предусматривает грузовые перевозки по Украине и за ее пределами. Требуется опыт вождения.

Для тех, кто ищет что-то более спокойное, есть предложение от сети магазинов «Фокстрот». Там нужна уборщица служебных помещений. Зарплата составляет 9 000 за пятнадцать смен. Хотя сумма не заоблачная, однако условия труда комфортны, график гибок, а коллектив поддерживает новичков.

Это хорошая возможность сохранять физическую активность, быть в коллективе и почувствовать себя полезным. К тому же работникам предоставляются скидки на продукцию магазина.

Современный рынок труда постепенно лишается предубеждений по возрасту. Все чаще работодатели обращают внимание не на год рождения, а на ответственность, пунктуальность, честность и желание развиваться.

