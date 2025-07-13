Грошова допомога від ООН для пенсіонерів у Миколаївській області стає суттєвою підтримкою для багатьох літніх людей.

Грошова допомога від ООН для пенсіонерів у Миколаївській області видається після внесення заявки в електронну чергу, повідомляє Politeka.

Грошова допомога від ООН для пенсіонерів у Миколаївській області доступна через офіс на проспекті Миру, 54В корпус 4 у самому центрі міста. Саме там можна подати заявку на виплати.

Грошова допомога від ООН для пенсіонерів у Миколаївській області призначена для родин, де дохід на одного члена менший за 5400 гривень. Документи зможуть подати ті, хто потрапляє до однієї із категорій вразливого населення.

У першу чергу це внутрішньо переміщені особи, які раніше не отримували підтримку від міжнародних організацій. Також враховуються сім’ї з одним працюючим батьком або матір’ю, особами похилого віку, дітьми до 18 років або людьми з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.

У другому випадку це ті, хто повернувся в Україну після виїзду за кордон через війну. А третя категорія включає тих, хто вже повернувся до свого звичного місця проживання після внутрішнього переміщення. Всі ці категорії можуть подаватися тільки за умови дотримання встановлених критеріїв, зокрема обмеженого доходу.

Підтримка надається безкоштовно та базується на прозорих критеріях. Завдяки цій ініціативі навіть люди, які відчували себе виснаженими після тривалого часу в статусі вразливих, отримують шанс на хоч і невелике, але покращення. Адже це не лише про гроші. Людям це дає відчуття, що про них не забули і завжди готові підтримати.

Записатися у чергу можна за цим посиланням. Там потрібно ввести деякі свої дані та натиснути кнопку "Відправити".

Джерело: Національна Служба Новин.

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