У Чернігівській області триває видача безкоштовних продуктів для ВПО, які втратили домівки через війну і змушені шукати прихистку в новому місті.

Безкоштовні продукти для ВПО у Чернігівській області можна отримати щовівторка в Ніжині, де працює пункт допомоги місцевої організації Товариства Червоного Хреста України, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для ВПО у Чернігівській області роздають у місті Ніжин за адресою вулиця Яворського, 7. Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які прибули в регіон у 2025 році з районів, де відбувалися або тривають активні бойові дії.

Видача продовольства і товарів першої необхідності відбувається у вівторок з 10 до 13 години. Щоб отримати набір, потрібно мати документи, які підтверджують статус переселенця. Також знадобиться паспорт, ідентифікаційний код і, за потреби, свідоцтво про народження дитини.

Ця допомога одноразова, але вона має велике значення для людей, які щойно приїхали в регіон і ще не встигли знайти постійне житло або роботу. Пункт допомоги діє на постійній основі й продовжує підтримувати тих, кому найважче.

Безкоштовні продукти для ВПО у Чернігівській області є не єдиною формою підтримки, яка доступна в регіоні. У Чернігові цьогоріч запустили програму безоплатного харчування в пришкільних таборах з денним перебуванням. На це передбачили майже 7 мільйонів гривень.

Протягом червня в таких таборах годували понад 4 тисячі дітей. Усі вони отримуватимуть сніданок та обід, згідно з документами закупівлі на державній платформі Prozorro.

Пріоритет мали діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, а також ті, чиї батьки загинули або зникли безвісти внаслідок бойових дій. Є окреме забезпечення для обдарованих дітей, переможців олімпіад, учасників спортивних секцій і дитячих колективів. До цієї категорії також входять діти з-поміж переселенців.

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