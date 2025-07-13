Денежная помощь ООН для пенсионеров в Николаевской области выдается после внесения заявки в электронную очередь, сообщает Politeka.

Денежная помощь от ООН для пенсионеров в Николаевской области доступна через офис по проспекту Мира, 54В корпус 4 в самом центре города. Там же можно подать заявку на выплаты.

Денежная помощь от ООН для пенсионеров в Николаевской области предназначена для семей, где доход на одного члена меньше 5400 гривен. Документы смогут предоставить те, кто попадает в одну из категорий уязвимого населения.

В первую очередь это внутренне перемещенные лица, ранее не получавшие поддержку от международных организаций. Также учитываются семьи с одним работающим отцом или матерью, пожилыми людьми, детьми до 18 лет или людьми с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Во втором случае это вернувшиеся в Украину после выезда за границу из-за войны. А третья категория включает тех, кто уже вернулся к своему обычному месту жительства после внутреннего перемещения. Все эти категории могут подаваться только при соблюдении установленных критериев, в частности, ограниченного дохода.

Поддержка предоставляется бесплатно и основывается на прозрачных условиях. Благодаря этой инициативе даже люди, которые чувствовали себя истощенными после длительного времени в статусе уязвимых, получают шанс на хоть и небольшое, но улучшение. Это ведь не только о деньгах. Людям это дает чувство, что о них не забыли и всегда готовы поддержать.

Записаться в очередь можно по этой ссылке. Там необходимо ввести некоторые свои данные и нажать кнопку "Отправить".

Источник: Национальная Служба Новостей .

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