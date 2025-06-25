АТ "Сумиобленерго" повідомляє про запровадження графіків відключення світла у Сумській області на території Недригайлівської громади Роменського району Сумської області, передає Politeka.

Відповідно до графіків, 1 липня 2025 року з 08:00 до 16:00 буде призупинене електропостачання за адресами в селищі Недригайлів на вулиці Сумській: будинки 33А, 67, 69, 73/1, 73/2, 73/4, 75 та 77.

Причиною перерви є виконання ремонтних робіт на обладнанні підстанції (ПС, РП, ТП, КТП). Планові роботи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійних ситуацій у мережі. Через тимчасове відключення можуть виникнути певні незручності для мешканців, проте такі заходи є необхідними для безпечного і якісного електропостачання.

Мешканців просять поставитися з розумумінням до тимчасових незручностей і завчасно підготуватися до можливих перебоїв з електроенергією. Для більш детальної інформації радять звертатися до офіційних джерел компанії.

Нагадуємо, що графіки відключення світла у Сумській області регулярно оновлюються, і важливо стежити за повідомленнями, щоб бути поінформованими про планові роботи та їхні терміни.

Ремонтні роботи спрямовані на підвищення якості та надійності електропостачання.

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