АО "Сумыоблэнерго" сообщает о введении графиков отключения света в Сумской области на территории Недригайловской общины Роменского района Сумской области, передает Politeka.

Согласно графикам, 1 июля 2025 с 08:00 до 16:00 будет приостановлено электроснабжение по адресам в поселке Недригайлов на улице Сумской: дома 33А, 67, 69, 73/1, 73/2, 73/4, 75 и 77.

Причиной перерыва есть выполнение ремонтных работ на оборудовании подстанции (ПС, РП, ТП, КТП). Плановые работы направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в сети. Из-за временного отключения могут возникнуть определенные неудобства для жителей, однако такие меры необходимы для безопасного и качественного электроснабжения.

Местных жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее подготовиться к возможным перебоям с электроэнергией. Для более подробной информации советуют обращаться к официальным источникам компании.

Напомним, что графики отключения света в Сумской области регулярно обновляются, и важно следить за сообщениями, чтобы быть информированными о плановых работах и ​​их сроках.

Ремонтные работы направлены на повышение качества и надежности электроснабжения.

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