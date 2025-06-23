У зв’язку з обмеженням руху транспорту в Запоріжжі змінено схеми пересування тролейбусів.

Обмеження руху транспорту в Запоріжжі діятиме лише деякий період через роботи на дорожному покритті в місті, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила прес-служба міської ради.

Через проведення робіт з відновлення дорожнього покриття, які виконує КП «Водоканал» на проспекті Соборному в районі будинку № 228 (у напрямку греблі ДніпроГЕС), по 30 червня буде часткове обмеження руху транспорту в Запоріжжі.

У зв’язку з обмеженням руху транспорту в Запоріжжі змінено схеми пересування тролейбусів:

маршрут № 3 буде здійснювати перевезення від «4-й Південний мікрорайон» до «Набережної», а також курсуватимуть два тролейбуси з автономним ходом від зупинки «Вулиця Піщана» до «Вулиці Сєдова»;

маршрут № 8 працюватиме в напрямку «Сімферопольське шосе» — «Набережна» та у форматі автономних рейсів від заводу «Запоріжкабель» до «Вулиці Сєдова»;

маршрути № 11 і № 17 курсуватимуть за маршрутом «Вулиця Седова» — «Набережна».

Також, у зв’язку з ремонтними роботами на проспекті Соборному, коригується розклад руху тролейбусів до острова Хортиця у вихідні дні.

Ранковий рейс із зупинки «Вулиця Сєдова» розпочнеться о 07:51. Орієнтовний графік проходження зупинок:

ТЦ «Україна» – 08:00

проспект Металургів – 08:12

ДніпроГЕС – 08:23

Музей історії Запорозького козацтва – 08:35

Турбаза «Хортиця» – прибуття о 08:38, відправлення о 08:44

Піщана – 08:59

Денний рейс вирушає з «Вулиці Сєдова» о 16:07. Далі тролейбус курсуватиме за таким маршрутом:

ТЦ «Україна» – 16:16

проспект Металургів – 16:28

ДніпроГЕС – 16:39

Музей історії Запорозького козацтва – 16:51

Турбаза «Хортиця» – прибуття о 16:54, відправлення о 17:03

зворотний напрямок через Музей – 17:06

ДніпроГЕС – 17:18

та далі — до кінцевої зупинки «Вулиця Сєдова»

Міська влада просить жителів враховувати оновлення при плануванні поїздок та дякує за розуміння у зв’язку з тимчасовими незручностями.

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