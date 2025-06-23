Ограничение движения транспорта в Запорожье будет действовать лишь некоторое время из-за работ на дорожном покрытии в городе, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
Из-за проведения работ по восстановлению дорожного покрытия, выполняемых КП «Водоканал» на проспекте Соборном в районе дома № 228 (в направлении плотины ДнепроГЭС), по 30 июня будет частичное ограничение движения транспорта в Запорожье.
В связи с ограничением движения транспорта в Запорожье изменены схемы передвижения троллейбусов:
- маршрут № 3 будет осуществлять перевозку от «4-й Южный микрорайон» до «Набережной», а также будут курсировать два троллейбуса с автономным ходом от остановки «Песчаная» до «Улицы Седова»;
- маршрут № 8 будет работать в направлении "Симферопольское шоссе" - "Набережная" и в формате автономных рейсов от завода "Запорожкабель";
- маршруты № 11 и № 17 будут курсировать по маршруту «Седова» – «Набережная».
Также, в связи с ремонтными работами на Соборном проспекте, корректируется расписание движения троллейбусов к острову Хортица в выходные дни.
Утренний рейс с остановки "Улица Седова" начнется в 07:51. Ориентировочный график прохождения остановок:
- ТЦ «Украина» – 08:00
- проспект Металлургов – 08:12
- ДнепроГЭС – 08:23
- Музей истории Запорожского казачества – 08:35
- Турбаза «Хортица» – прибытие в 08:38, отправление в 08:44
- Песчаная – 08:59
Дневной рейс отправляется из «Улицы Седова» в 16:07. Далее троллейбус будет курсировать по следующему маршруту:
- ТЦ «Украина» – 16:16
- проспект Металлургов – 16:28
- ДнепроГЭС – 16:39
- Музей истории Запорожского казачества – 16:51
- Турбаза «Хортица» – прибытие в 16:54, отправление в 17:03
- обратное направление через Музей – 17:06
- ДнепроГЭС – 17:18
- и далее — до конечной остановки «Улица Седова»
Городские власти просят жителей учитывать обновление при планировании поездок и благодарят за понимание в связи с временными неудобствами.
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