В связи с ограничением движения транспорта в Запорожье изменены схемы передвижения троллейбусов.

Ограничение движения транспорта в Запорожье будет действовать лишь некоторое время из-за работ на дорожном покрытии в городе, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Из-за проведения работ по восстановлению дорожного покрытия, выполняемых КП «Водоканал» на проспекте Соборном в районе дома № 228 (в направлении плотины ДнепроГЭС), по 30 июня будет частичное ограничение движения транспорта в Запорожье.

В связи с ограничением движения транспорта в Запорожье изменены схемы передвижения троллейбусов:

маршрут № 3 будет осуществлять перевозку от «4-й Южный микрорайон» до «Набережной», а также будут курсировать два троллейбуса с автономным ходом от остановки «Песчаная» до «Улицы Седова»;

маршрут № 8 будет работать в направлении "Симферопольское шоссе" - "Набережная" и в формате автономных рейсов от завода "Запорожкабель";

маршруты № 11 и № 17 будут курсировать по маршруту «Седова» – «Набережная».

Также, в связи с ремонтными работами на Соборном проспекте, корректируется расписание движения троллейбусов к острову Хортица в выходные дни.

Утренний рейс с остановки "Улица Седова" начнется в 07:51. Ориентировочный график прохождения остановок:

ТЦ «Украина» – 08:00

проспект Металлургов – 08:12

ДнепроГЭС – 08:23

Музей истории Запорожского казачества – 08:35

Турбаза «Хортица» – прибытие в 08:38, отправление в 08:44

Песчаная – 08:59

Дневной рейс отправляется из «Улицы Седова» в 16:07. Далее троллейбус будет курсировать по следующему маршруту:

ТЦ «Украина» – 16:16

проспект Металлургов – 16:28

ДнепроГЭС – 16:39

Музей истории Запорожского казачества – 16:51

Турбаза «Хортица» – прибытие в 16:54, отправление в 17:03

обратное направление через Музей – 17:06

ДнепроГЭС – 17:18

и далее — до конечной остановки «Улица Седова»

Городские власти просят жителей учитывать обновление при планировании поездок и благодарят за понимание в связи с временными неудобствами.

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