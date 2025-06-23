Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області до Дня Незалежності призначається щорічно.

Стартувала реєстрація на отримання разової грошової допомоги для пенсіонерів у Сумській області до Дня Незалежності, яку щорічно призначає Пенсійний фонд, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області до Дня Незалежності призначається щорічно. Виплата передбачена постановою Кабінету Міністрів №1396 «Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють у спеціальних умовах».

Для осіб, які вже перебувають на пенсійному забезпеченні, додатково звертатися за грошовою допомогою для пенсіонерів у Сумській області не потрібно — виплату буде автоматично нараховано разом із пенсією або щомісячним довічним грошовим утриманням.

Подати звернення щодо призначення допомоги можуть:

Роботодавці — військові частини, правоохоронні органи, установи, організації — у відношенні військовослужбовців, поліцейських, представників МВС, служби судової охорони та Державної кримінально-виконавчої служби, які не є пенсіонерами. Звернення подається до територіальних управлінь ПФУ або онлайн через портал електронних послуг;

Інші особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, але не працюють і не проходять службу, також можуть подати заявку самостійно.

Доступні кілька способів подання звернення:

Особисто — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду або Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання чи перебування;

— у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду або Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання чи перебування; Поштою — відправивши заповнену заяву на адресу територіального управління ПФУ;

— відправивши заповнену заяву на адресу територіального управління ПФУ; Онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Це рішення спрямоване на підтримку тих, хто має визначні заслуги перед державою та суспільством, зокрема напередодні головного національного свята — Дня Незалежності України.

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